Supercoppa Italiana, ufficiale lo spostamento definitivo: si gioca dal 18 al 22 gennaio

La Supercoppa Italiana 2023 si giocherà dal 18 al 22 gennaio 2024. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi venerdì, e sono state così partorite in modo definitivo le travagliate date del torneo a quattro squadre che si giocherà in Arabia Saudita, a Riyadh, e che è già stato spostato due volte. La prima semifinale si giocherà giovedì 18 gennaio, la seconda semifinale si terrà venerdì 19 gennaio. La finalissima è in programma lunedì 22 gennaio.

Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: “Sarà giocata nelle date comunicate, in Arabia Saudita a Riyadh. Il 18 e il 19 gennaio si giocheranno le semifinali, il 22 invece la finale, lo stadio sarà lo stesso per tutte e tre le partite, quello dell’Al Nassr sede anche della Supercoppa spagnola”.