Supercoppa Italiana, De Siervo: “Qui a Riad presentiamo le migliori 4 squadre dello scorso anno”

“Questa Supercoppa Italiana è un bell’esperimento, presentiamo le migliori 4 squadre della scorsa stagione, due sono andate in finale anche nelle coppe europee. Ci garantiscono due belle semifinali e una fantastica finale. E’ una formula che sta prendendo piede, funziona, squadre, presidenti e allenatori hanno capito venendo qua. Il calcio sta crescendo qui in Arabia, è un mercato nuovo, il livello è buono. Abbiamo l’obbligo di cercare tifosi in giro per il mondo. In questa area il 50% delle persone ha meno di 35 anni e si stanno aprendo al calcio”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a Sportmediaset prima del match di Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina: “Come calcio italiano siamo un punto di riferimento qui, anche se mancano trofei importanti. Il calcio italiano ha saputo riaffermare se stesso, quattro squadre diverse hanno vinto il campionato, siamo più interessanti di chi ha sempre le stesse squadre al vertice. Solo in questo mese qui si sono giocate Supercoppa Italiana, Spagnola, la sfida tra Messi e Ronaldo e ogni settimana ci sono eventi sportivi”.