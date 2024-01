Supercoppa Italiana, De Siervo: “Che soddisfazione giocarla in Arabia Saudita, uno dei palcoscenici più importanti”

“A nome della Serie A volevo rappresentare la nostra soddisfazione per disputare la Supercoppa in Arabia Saudita, siamo arrivati qui per primi e abbiamo decisi di restare anche con questa nuova formula di grande interesse”. Queste le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in conferenza stampa alla vigilia della prima semifinale della Supercoppa Italiana: “Le squadre che si affronteranno domani sono sicuro il pubblico saudita saprà apprezzarle perché l’anno scorso Napoli e Fiorentina hanno dato spettacolo. La Supercoppa è l’occasione per esportare partite ufficiali all’estero, cosa che non è sempre possibile, un modo per portare in giro per il mondo il nostro calcio sul modello di campionati come la Nba. L’obiettivo è conquistare sempre più tifosi anche in altre aree del pianeta, per un progetto di globalizzazione delle eccellenze del nostro paese”.

Quindi l’elogio del paese saudita: “Ci tenevo a ringraziare l’organizzazione per strutture di alta qualità, la crescita del movimento saudita è sotto gli occhi di tutto. È da qui che dobbiamo partire, siamo in uno dei palcoscenici più importanti e sono sicuro che tutte le 4 squadre daranno spettacolo”.

Sulle parole di Sarri: “Sarri? Penso che sia stato frainteso, non penso che un professionista come lui possa dire una cosa del genere, fa parte di un sistema di professionisti che consente di trasmettere queste partite”. E sulla novità della cancellazione dei supplementari: “Per evitare eventuali nocumenti. Di contro, il cambio climatico potrebbe essere un grande vantaggio. Da sempre le squadre a gennaio cercavano un periodo più temperato per cercare di spezzare la stagione”.