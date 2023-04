Sturm Graz-Lask posticipata: emergenza medica allo stadio

La partita di coppa austriaca, specificatamente della OFB austriaca, fra Sturm Graz e il Lask è stata posticipata rispetto al suo regolare inizio di match. L’incontro fra le due squadre austriache era in programma per le 20.30 di giovedì 6 aprile, ma qualcosa è andato storto. Come riporta, infatti, il profilo Twitter ufficiale della squadra di casa, lo Sturm Graz, ha riportato come la causa del ritardo un’emergenza medica nello stadio. Queste le parole del tweet: “Purtroppo, il calcio d’inizio di oggi è stato nuovamente ritardato a causa di un’emergenza medica allo stadio!“. In seguito sicuramente ci saranno spiegate le motivazioni del ritardo.

Ore 21- La partita inizia con mezzora di ritardo.

WICHTIGE INFO: Leider verzögert sich der heutige Anstoß erneut aufgrund eines medizinischen Notfalls im Stadion! ℹ️ #sturmgraz #GlaubeWilleMut #STUASK — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 6, 2023