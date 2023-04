Atp Estoril 2023: palla corta vincente di Hurkacz, Zapata Miralles gli offre un fiore (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Simpatico siparietto in occasione del match dell’Atp 250 dell’Estoril 2023 tra Hubert Hurkacz e Bernabé Zapata Miralles. Il polacco ha infatti trovato una splendida palla corta di rovescio sulla quale non è potuto arrivare lo spagnolo. Quest’ultimo ha fatto i complimenti a Hurkacz, prendendo un fiore dai vasi presenti a bordo campo e offrendolo al polacco in segno di riconoscimento. Un episodio che ha strappato un sorriso ai due giocatori, ma anche al pubblico. In alto il video.