Stadio Milano, Sala: “Un errore macroscopico andare fuori città. Invito le società a ripensarci”

“Le società possono legittimamente andare a fare lo stadio dove ritengono, io personalmente ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a Milano. Credo che uno stadio fuori Milano sia ingestibile, secondo me si stanno raccontando anche un sacco di frottole”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta la notizia dell’ok da parte della Regione Lombardia per lo stadio dell’Inter a Rozzano. Il primo cittadino del capoluogo lombardo si pone però degli interrogativi: “Quanti vigili ha Rozzano? Come fa a schierare 100 vigili quando c’è la partita? Questo è illusorio. Una frottola che sento dire è che le società garantiscono la sicurezza, ma dove? Non lo possono fare”.

Il sindaco di Milano vede delle difficoltà anche nel progetto del Milan: “I parcheggi sono necessari, essendo la metropolitana a un chilometro e un mezzo. Ma non credo che si possa fare parcheggio nel parco Sud né alla Maura”. Per questi motivi Sala crede che abbandonare il capoluogo lombardo “sia un errore macroscopico delle società, ma credo che, dal loro punto di vista, possono recriminare il fatto che da noi c’è il vincolo e le nostre lentezze, non siamo riusciti a dare risposte in tempi brevi. Non voglio considerare questa partita finita. Io invito solamente le squadre a ripensarci. Però è anche questo il motivo per cui, anche in Consiglio comunale, stiamo cercando di portare avanti una mozione per dire alle squadre di stare a Milano. E poi credo che noi dobbiamo fare ancora meglio la nostra parte. Non l’abbiamo fatta sufficientemente bene”.