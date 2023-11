NBA: Draymond Green sospeso per 5 giornate

A seguito della rissa nella partita NBA che ha visto affrontarsi Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves giocata nella notte tra il 14 e il 15 novembre, scaturita da degli spintoni tra Klay Thomspon (guardia dei Warriors) e Jaden McDaniels (guardia dei Timberwolves), nella quale Draymond Green (lungo dei Warriors) nel marasma generale ha “strangolato” Rudy Gobert (lungo dei Timberwolves) con conseguente espulsione dalla partita, la Lega ha deciso di prendere dei provvedimenti più pesanti e infliggere al numero 23 di Golden State una punizione più severa per il suo gesto.

Secondo quanto riporta l’insider NBA Adrian Wojnarowski l’ ‘Orso Ballerino’ sarebbe stato sospeso per 5 giornate. Salterà le partite contro: Oklahoma City Thunder (17/11 in casa), Oklahoma City Thunder (19/11 in casa), Houston Rockets (21/11 in casa), Phoenix Suns (23/11 in trasferta), San Antonio Spurs (25/11 in casa); Tornerà a disposizione il 29 novembre nella partita fuori casa al Golden 1 Center contro i Sacramento Kings.