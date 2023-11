Stadio Milano, Sala: “Collaborazione con sindaco di San Donato, ma non presterò vigili”

“Con le squadre ultimamente non mi sono sentito, il punto è che ho visto il sindaco di San Donato: è chiaro che loro sono determinati ad andare avanti ma sanno che devono risolvere alcune questioni: la prima, relativa alla mobilità al traffico”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della posa della prima pietra dell’Arena Santa Giulia. Sala parla della situazione relativa al possibile futuro stadio del Milan a San Donato Milanese, mentre per quanto riguarda Rozzano e l’eventuale impianto nerazzurro la situazione “sembra più indietro”, rimarcando il concetto che con due stadi vicini “raddoppia il problema mobilità”.

“Già per avere le autorizzazioni per le Olimpiadi, è stato veramente un grande problema, per cui non è semplice. La seconda è il tema dei vigili. Il sindaco di San Donato ha detto ‘va beh, ce li presterai tu’. Non per cattiveria – ha sottolineato -, ma non deve contarci, io ho una cittadinanza che mi chiede più vigili in strada, non posso darli a San Donato. Altri aiuti potremmo darli e mi sembra che il sindaco sia rinfrancato dal nostro atteggiamento collaborativo”.

Sala ha anche parlato, ovviamente, della nuova Arena in vista dei Giochi del 2026: “Capisco la prudenza del condizionale, ma io sarei più imperativo: deve essere pronta. Da quello che capiamo, ad oggi siamo tranquilli di poterci arrivare, poi, come sempre le opere si scontrano con un costo che non è quello previsto quando sono state immaginate”.