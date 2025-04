Attimi di terrore in Sud America, dove una partita di calcio si è trasformata in un incubo per qualche interminabile minuto. Tutto è accaduto nella ripresa, intorno all’ora di gioco, durante un’azione offensiva sulla fascia sinistra.

Due giocatori, un attaccante in corsa verso l’area e un difensore pronto a respingere, si sono scontrati duramente in un duello aereo. L’impatto, testa contro testa, è stato violentissimo. Entrambi sono crollati a terra, ma mentre uno dei due è riuscito lentamente a rialzarsi, l’altro è rimasto immobile sul prato, destando subito la massima preoccupazione tra compagni, avversari e pubblico. I giocatori più vicini si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno chiamato disperatamente l’intervento dello staff sanitario.

In pochi secondi è entrata in campo l’ambulanza, mentre il calciatore coinvolto, visibilmente privo di sensi, veniva assistito tra lo sgomento generale. Lo stadio è piombato nel silenzio, con l’angoscia palpabile sugli spalti e in panchina. Alla mente sono tornati quei momenti in cui fu Eriksen a rimanere a terra dopo un malora durante gli Europei, poi vinti dalla nostra Nazionale. Lo choc nel vedere il corpo del difensore inerme è stato tanto, portando alcuni giocatori a non trattenere le lacrime di paura e preoccupazione.

Paura per Ezequiel Neira: “Sto bene, grazie a Dio”

Al minuto 57, uno scontro aereo tra Ezequiel Neira, difensore del Carabobo, e l’attaccante del Botafogo Gonzalo Mastriani ha gelato lo stadio, che stava assistendo alla gara di Copa Libertadores. I due si sono affrontati in un duello di testa in piena area, ma l’impatto frontale è stato violentissimo: entrambi sono caduti al suolo, ma è stato Neira ad avere la peggio. Mentre Mastriani si è rialzato, dolorante ma cosciente, Neira è rimasto immobile. I compagni di squadra, visibilmente scioccati, hanno immediatamente richiamato i soccorsi.

L’intervento dei sanitari è stato rapido e, dopo le prime cure, il giocatore argentino è stato trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori esami. Fortunatamente, poche ore dopo è arrivato un messaggio di rassicurazione. Neira ha pubblicato un post sui social per tranquillizzare tutti: “Buonanotte a tutti e grazie per i messaggi e la vostra preoccupazione. Sto bene, sto facendo gli esami e aspetto aggiornamenti, ma niente di grave, grazie a Dio. Vi mando tutti un abbraccio enorme“. La gara si è poi conclusa con il risultato di 2-0 in favore del Botafogo, ma alla fine tutto è andato per il meglio, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle condizioni di salute di Neira.