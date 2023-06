Spalletti cuore d’oro: un tifoso disabile riceve da lui maglia di Maradona

Luciano Spalletti ha regalato una maglia da gioco originale di Diego Maradona – con l’autografo del Pibe de Oro – a Martin, un giovane romeno affetto da grave disabilità che da anni è ospite della casa famiglia di un istituto religioso di Casamicciola. L’allenatore del terzo scudetto del Napoli si trova da diversi giorni in vacanza ad Ischia, in un noto albergo di Lacco Ameno e Martin, che non può deambulare e vive in pratica su una sedia a rotelle, si è fatto accompagnare all’esterno dell’albergo per poterlo incontrare e chiedergli un selfie: quando Spalletti lo ha visto non si è tirato indietro e, dopo aver fatto diverse foto col giovane, gli ha chiesto di aspettare qualche minuto ed è salito in camera. Ne è disceso poco dopo con la maglietta originale della stagione 1987/88, quella del primo scudetto degli azzurri, con l’autografo di Maradona e l’ha donata al suo giovane fan dicendogli. “Questa l’ho messa in valigia e portata ad Ischia proprio per regalarla a tifosi napoletani come te, te la do con piacere”, prima di apporre anche il suo autografo. Martin ha compreso l’importanza del dono ed è scoppiato in lacrime, ringraziando calorosamente l’allenatore di Certaldo: durante il suo soggiorno, il tecnico sta girando l’isola verde in lungo ed in largo e non si è mai sottratto al grande calore dei tifosi e l’altro ieri, mentre si trovava in un parco termale, ha acconsentito a registrare un video messaggio di saluto ed augurio per un tifoso azzurro ischitano, affetto da una grave malattia.