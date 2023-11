Vela, Europei Vilamoura 2023: Germani/Bertuzzi sempre secondi nei 49erFX. Tita/Banti agganciati dai britannici

Va in archivio la quinta giornata dei Campionati Europei 2023 di Vilamoura in Portogallo. Nei 49erFX, dopo la giornata negativa di ieri, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi partono male (16) ma chiudono al quarto posto la dodicesima regata, conservando il secondo posto e tenendo a cinque punti di distanza le spagnole Tamara Echegoyen e Paula Barcelò. Tentativo di fuga invece per le norvegesi (già in possesso del pass olimpico e quindi non in corsa per l’unica carta a disposizione) Helene Naess e Marie Ronningen (8 – 3). Quattordicesima posizione per le azzurre Alexandra Stalder e Silvia Speri (21.0 – 7.0, 108). Nella Nacra17, Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei aprono la giornata con un 14.0, ma risalgono con un sesto posto nella seconda regata di oggi, tenendo il primo posto a 35. La grande prova (1 – 2) di John Gimson e Anna Burnett regala ai britannici l’aggancio al secondo posto (39) di Ruggero Tita e Caterina Banti che non vanno oltre lo score odierno di 8 – 3.

Così Gigi Ugolini: “La giornata non è stata favorevole per noi, incidendo negativamente sulla nostra classifica in termini di punteggio e carichi da affrontare. Tuttavia, ci stiamo preparando per domani con l’obiettivo di ottenere il massimo possibile in queste Europeo”. Gli fa eco Jana Germani: “Il quinto giorno è stato tanto impegnativo quanto, a posteriori, facile. Le tre prove sembravano quasi standardizzate: partenza in nave, andare in lay di sinistra e virare. Abbiamo imparato a nostre spese dopo la prima prova che questa era la chiave per rimanere in testa oggi. Nelle ultime due prove, siamo riuscite, grazie a partenze efficaci e buona velocità, a mettere in pratica il nostro piano che ha dato buoni risultati. Ora attendiamo con grande concentrazione ciò che ci riserverà la giornata di domani.”