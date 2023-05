Dalla Spagna: vicina la fumata bianca fra Real Madrid e Borussia Dortmund per Bellingham

Il Real Madrid starebbe già per battere un colpo per il prossimo mercato estivo del 2023. Il nome che circola alla grande di questi periodi a Valdebebas sarebbe quello di Jude Bellingham. Il centrocampista del Borussia Dortmund e della nazionale inglese farebbe carte false per approdare in Spagna alla corte di Carlo Ancelotti: il sogno non sarebbe così lontano dal realizzarsi.

Secondo Marca, infatti, il Real Madrid e il Borussia Dortmund avrebbero trovato l’accordo su una base di circa 120 milioni più bonus. Il nazionale inglese, invece, sarebbe pronto un contratto fino al 2029 a cifre ancora da decifrare, ma sicuramente con un ingaggio da assoluto top player. Da limare ci sarebbero soltanto gli ultimi dettagli per poi ufficializzare l’ennesimo colpo di Florentino Perez.