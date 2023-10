Nazionale, Spalletti sul caso scommesse: “E’ stato un trauma per tutti”

Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida con l’Inghilterra valida per le qualificazioni a Euro 2024, è tornato a parlare del caso scommesse e sull’arrivo delle forze dell’ordine a Coverciano fino alla decisione di rimandare a casa Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.”È stato un trauma per la squadra, ci siamo ritrovati ad avere le autorità quasi dentro lo spogliatoio. Ci siamo rimasti un po’ male, sorpresi. Però abbiamo avuto una giornata intera da quando li abbiamo salutati e in molti siamo andati ad abbracciarli prima che tornassero ai loro club, alle loro abitazioni. I ragazzi coinvolti erano distrutti“. Poi ha concluso: “Quando un gruppo sta insieme e vive le partite si creano sempre relazioni importanti. Le relazioni sono la seconda cosa che si porteranno dietro nella vita, oltre ai risultati. Penso che questo sia un vizio che può succedere tra i giovani, noi ci siamo impegnati nel dire a loro molte cose e continueremo a seguirli”.