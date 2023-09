Spagna, Rubiales convocato dal Tribunale Nazionale

Il terremoto di queste settimane in Spagna legato al bacio Hermoso-Rubiales ha fatto il giro del mondo e si è “risolto” con le dimissioni del quindi ex numero uno della federazione spagnola. Tutto però potrebbe non essere terminato qui.

Infatti, il Tribunale Nazionale di Spagna ha chiamato a testimoniare l’ormai ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales. Dopo aver avviato il procedimento di raccolta e analisi dei video relativi al ‘bacio rubato’ alla calciatrice della Nazionale femminile Jennifer Hermoso, il capo della Corte Centrale di Istruzione del Tribunale Nazionale, Luis Francisco de Jorge, ha convocato a testimoniare per la giornata di venerdì 15 settembre l’ex numero uno della RFEF.