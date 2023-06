Dalla Spagna: il padre di Messi a casa di Laporta, si sogna il ritorno della Pulce

Grandi manovre per coronare il sogno di riportare Messi al Barcellona. L’addio al PSG ha scatenato la nostalgia dei tifosi blaugrana che ora iniziano a sognare veramente il grande ritorno. In queste ultime ore ci sarebbe stato un incontro importante fra il padre-agente di Messi e il presidente del Barcellona Laporta.

Secondo quanto riportato da Relevo, il padre di Messi ha incontrato il presidente del Barcellona Laporta in un summit avvenuto a casa del patron blaugrana. Si vorrà fare di tutto per riportate Messi nello stesso luogo in cui è diventato grande e conosciuto da tutti. La trattativa complicata, ma il sogno rimare vivo.

Poi la conferma dello stesso Jorge: “Leo vuole tornare al Barca e vorrei che tornasse. Speriamo che Leo possa tornare. Non so ancora nulla. Gli piacerebbe. Con Laporta abbiamo parlato l’altro giorno. Certo che vorrebbe tornare. Dobbiamo parlare di milioni di cose, ma gli piacerebbe tornare”, riporta As.