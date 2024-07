Spagna-Francia, De La Fuente: “La mia squadra è la migliore”

“Vogliamo giocare bene ma soprattutto essere efficaci. Per me la mia squadra è la migliore, ma davanti a noi abbiamo una grande squadra altrettanto valida. Penserò che la mia squadra sia la migliore anche se ci eliminassero. La Francia? Analizzo il potenziale della squadra e ha un potenziale eccezionale”. Lo ha detto il ct della Spagna, Luis De La Fuente, alla vigilia del match contro la Francia: “Stiamo recuperando bene ma sono solo pochi giorni, è lo stesso problema per tutti. Vediamo domani come saremo, la motivazione ti fa superare ogni avversità. Siamo preparati per la partita. Fisicamente la Francia è una delle più forti, conosciamo i calciatori e sappiamo come sfidarli. Ho una fiducia cieca nella possibilità che la mia squadra raggiunga la finale”.

E ancora: “Cosa è cambiato nella Spagna in tre anni? Siamo diversi, ora c’è un altro allenatore. Abbiamo chiaro il nostro percorso, con il nostro stile, con i punti di forza di prima ma con novità. Sono visioni diverse, né migliori né peggiori”. Infine: “Nico o Mbappè? Sono due grandi calciatori, per me i miei sono i migliori, pur riconoscendo che Mbappé è eccezionale. Noi abbiamo un’ottima materia prima. Cerchiamo di massimizzare il potenziale dei nostri giocatori. Abbiamo giocatori veloci, nell’uno contro uno. Le giocate decisive sono ciò che ti avvicina all’obiettivo”.