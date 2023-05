Dalla Spagna: finita fra Messi e il PSG. Il padre agente lo ha comunicato a Campos

Tutte le strade per Leo Messi poterebbero al ritorno al Barcellona? Non ci si può sbilanciare. Certo è che quella strada che ha portato la Pulce in Arabia non è stata digerita dal PSG che ha deciso di sospendere l’argentino momentaneamente dalla squadra. La gocciolina che avrebbe fato traboccare il vaso questa nella storia breve fra PSG e Messi.

Secondo quanto riportato da Sport, quotidiano vicino al Barcellona, il padre agente di Messi avrebbe comunicato al direttore sportivo del PSG, Campos, che l’esperienza del figlio in Francia sarebbe finita e che l’addio a fine stagione sarà certo. Per questo, le percentuali che porterebbero Messi nuovamente in Catalogna e al Barcellona sarebbero sempre più in rialzo. Attenzione però: non sono da escludere le piste che portano alla MLS o al ritorno in Patria, in Argentina.