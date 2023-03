Dalla Spagna: accordo Messi-PSG per il rinnovo, lontane le ipotesi Newell’s e Barca

Lionel Messi viaggia verso la permanenza a Parigi sponda PSG. La batosta subita in Champions League dal Bayern Monaco che ha procurato l’eliminazione del club di Al-Khelaifi, non avrebbe rotto nessun legame fra la Pulce e il club parigino. In queste ultime settimane, infatti, sarebbe più concreto e reale il rinnovo di Messi con il PSG rispetto al recente passato quando le ipotesi di Newell’s Old Boys o romantico ritorno al Barcellona sembravano più concrete.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo in Spagna, infatti, nelle ultime settimane il PSG con il presidente Al-Khelaifi avrebbe messo la quinta per cercare di rinnovare il contratto dell’attuale Pallone d’Oro in scadenza nel prossimo giugno. Il rinnovo sarebbe poi l’ipotesi più concreta per due ragioni. La prima è che la Pulce non vorrebbe lasciare il grande calcio europeo e quindi avrebbe messo da parte le ipotesi provenienti dall’Arabia Saudita e dall’Argentina, con il Newell’s Old Boys che dovrebbe dunque ancora aspettare. La seconda ragiona è testimoniata dal fatto che al momento nessun club europeo di Premier League soprattutto si sarebbe fatto avanti. Sì, ci ha provato il Barcellona, ma i problemi finanziari agli occhi di tutti del club blaugrana al momento descrivono il ritorno come una sola suggestione romantica ma improbabile. Quindi, il rinnovo con il PSG rimane caldo oltre all’ipotesi più prevedibile.

Servirà sicuramente per il rinnovo un progetto chiaro e vincente per il futuro del PSG che possa avere in Messi la stella più luminosa. In questo sens0 bisognerà capire cosa ne sarà di Mbappé, su cui ci sarebbe sempre il Real Madrid. In Inghilterra, nello specifico il Sun, ha parlato di un interessamento forte dei parigini per Harry Maguire dal Manchester United, operazione già messa in piedi a gennaio e non andata in porto solo per questione di tempo. I Red Devils chiedono minimo 55 milioni di sterline.