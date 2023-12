Regolamento sorteggio ottavi Champions League 2023/2024: come funziona

Il regolamento del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024: ecco come funziona a Nyon. Le magnifiche sedici sono divise in teste di serie (le formazioni che hanno chiuso al primo posto il girone) e non teste di serie (le formazioni che si sono qualificate come seconde). Ciascuna squadra non testa di serie sarà accoppiata a una squadra testa di serie, sfide di andata e ritorno (quest’ultimo in casa delle teste di serie) tra febbraio e marzo.

Come di consueto, ci sono due paletti: nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione nazionale, e questo vuol dire che le italiane non si affronteranno tra loro, anche se questo dipende in primis dal fatto che nessuna squadra del Bel Paese si trova in prima fascia. Non solo: i club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi, questo vuol dire che non vedremo Real Sociedad-Inter, Real Madrid-Napoli e Atletico Madrid-Lazio, tra gli altri. Appuntamento alle ore 12 di lunedì 18 dicembre.

Di seguito ecco le magnifiche sedici qualificate. Teste di serie: Arsenal (ENG), Atletico Madrid (ESP), Barcellona (ESP), Bayern Monaco (GER), Borussia Dortmund (GER), Manchester City (ENG), Real Madrid (ESP), Real Sociedad (ESP). Non teste di serie: Copenhagen (DEN), Lipsia (GER), Psg (FRA), Porto (POR), Psv (NED), Inter (ITA), Napoli (ITA), Lazio (ITA).