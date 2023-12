Sorteggio Champions League, Zanetti respinto: problemi all’entrata (VIDEO)

I problemi di nebbia legati al meteo di Nyon e che si sono manifestati in questa mattinata hanno portato il ritardo di alcuni dirigenti che dovevano convenire per i sorteggi di Champions League. Tra questi, anche Javier Zanetti è arrivato in ritardo, avendo anche problemi per entrare nel salone in cui si svolgeva il sorteggio.

Il vice presidente dell’Inter, infatti, si è dovuto imbattere con i bodyguard che presidiavano la stanza in cui si svolgevano i sorteggi che avevano impedito inizialmente allo stesso Zanetti di entrare nella sala per il ritardo. Alla fine, grazie ad una grande opera di convincimento ad entrare, facendo venire giù l’inziale categorico no dei bodyguard.