Slovacchia, il ct Calzona: “Lobotka è rimasto con noi nonostante la morte del padre, è un grande uomo”

Nonostante il grande lutto di Lobotka, che ha perso il padre, il giocatore è rimasto con la nazionale slovacca per la partita contro il Portogallo. Il ct Francesco Calzona ne ha parlato con grande ammirazione: “Un abbraccio affettuoso a Lobotka. Nonostante quello che gli è successo, è rimasto con noi. Questa cosa ha sorpreso anche me e sono felice di poter allenare uno come Stan, un grande giocatore ma anche un grande uomo”.