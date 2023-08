Sirigu ricomincia dalla Ligue 1: accordo con il Lorient

Salvatore Sirigu è vicinissimo dal ritornare in Francia, in Ligue 1. Dopo la parentesi Napoli-Fiorentina, il portiere sardo vorrebbe trovare ancora spazio in una squadra che gli possa garantire il posto da titolare. Il Lorient ha deciso di puntare su di lui.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il club francese avrebbe già un’intesa con l’ex portiere di Palermo, PSG, Torino, Genoa, Napoli e Fiorentina e il 36enne oggi stesso dovrebbe sostenere le visite mediche, fondamentali visto i recenti problemi fisici. Se dovesse essere positivi i controlli, Sirigu avrebbe un futuro scritto ancora in Francia.