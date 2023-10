Siracusa-Acireale, 19 daspo in arrivo. Un tifoso accusato di rapina

di Redazione 14

Daspo in arrivo per 19 persone, denunciate atti di danneggiamento, nonché violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con l’utilizzo e il lancio di oggetti atti ad offendere. Gli ultrà in questione appartengono alle tifoserie di Siracusa e Acireale, protagoniste degli scontri avvenuti con la polizia fuori dallo stadio due giorni fa termine della partita di calcio valida per il campionato di serie D. Non solo. A carico di un tifoso c’è anche l’accusa di rapina perché, con il volto camuffato, si è impossessato di una videocamera di un operatore della polizia scientifica. Strappandola con violenza al poliziotto, ha costretto l’operatore a ricorrere a cure mediche per le lesioni.