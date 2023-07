Siena, indebita compensazione crediti: perquisizioni Guardia di Finanza

Indagini in corso d parte della Procura di Siena, sull’utilizzo, in compensazione dei debiti erariali, di crediti d’imposta maturati per l’erogazione negli anni 2021 e 2022, da parte dell’Associazione Calcio Robur Siena 1904 Spa. E’ stato emesso un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti del legale rappresentante della società calcistica, che risulta indagato. Le indagini sono state delegate alla Guardia di Finanza, tramite il Nucleo Polizia Economico-Finanziaria. Le attività sono in corso di esecuzione dai militari, in collaborazione con nuclei di Firenze, Milano, Napoli e Roma.