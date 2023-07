Serie D, la Viterbese potrebbe non iscriversi al prossimo campionato

di Valerio Carriero 23

Problemi per la Viterbese con l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Il club di Viterbo, retrocesso nell’ultimo campionato di Serie C rischia seriamente di non essere protagonista nella stagione 2023/24. “Ci è stato comunicato per le vie brevi, direttamente dal Sindaco Frontini e dall’assessore Aronne , che non firmeranno il nulla-osta di disponibilità del campo di gioco per la prossima stagione – ha comunicato il club gialloblù – a poche ore dalla scadenza federale dell’iscrizione non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale e questo rende praticamente impossibile trovare un campo di calcio alternativo. Questo significa, che pur avendo pagato tutti gli stipendi, pur avendo saldato tutto il dovuto, e pur avendo rispettato tutti gli adempimenti previsti, il club non potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie D. Siamo profondamente rammaricati e dispiaciuti per il danno economico e morale subito, per tutto il settore giovanile che scomparirà, per i 300 bambini e le loro famiglie che rimarranno senza calcio, per tutte le persone che collaborano con noi e rimarranno senza lavoro, per tutti i nostri fornitori, per tutti i veri tifosi che vedranno scomparire il club della propria città e vedranno la domenica lo Stadio Rocchi deserto ed abbandonato”.