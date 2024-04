Serie D, il Trapani torna in C tra i professionisti: vinto il girone I con 4 turni di anticipo

Promozione in Serie C ufficiale per il Trapani, che ha battuto 1-0 il Siracusa assicurandosi la vittoria del girone I della Serie D 2023/2024. Grande cornice di pubblico al Provinciale per una sfida che decreta il ritorno tra i professionisti con quattro turni d’anticipo. Dopo la ripartenza dalla D in seguito all’esclusione dal campionato di C al termine della stagione 2019/2020, il Trapani ritrova un contesto professionistico. Addirittura la compagine siciliana era rimasta ferma per una stagione in seguito alle due rinunce consecutive che ne avevano causato l’esclusione dal girone C di Serie C. Per le vie della città è ovviamente esplosa la festa.