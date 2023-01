Serie D, Pistoiese-Forlì sfida infinita: i toscani si rivolgono al Collegio di Garanzia dello Sport

di Michele Muzzarelli 25

Non sembra avere fine Pistoiese-Forlì, match del girone D della Serie D 2022/2023 andato in scena lo scorso 23 ottobre 2022 ma ancora ben lontano da avere una sua conclusione dopo una serie di ricorsi. Tutto è nato dall’errore dell’arbitro, il signor Nicolò Rodigari della sezione di Bergamo, che a fine partita ammise un grave errore: quello di aver ammonito Arcuri al posto di Biagioni. Un errore pesante, perchè poi Arcuri era stato espulso per somma di ammonizioni.

Sul campo il Forlì si era imposto per 2-0 in trasferta, ma la Pistoiese aveva presentato e vinto il ricorso ottenendo la non omologazione del risultato. Il Forlì poi però aveva presentato controricorso il 2 dicembre, a sua volta vincendo il contenzioso e ottenendo il ripristino del risultato del campo. Adesso la vicenda si arricchisce di un terzo capitolo, in quando la Pistoiese ha confermato di aver presentato ricorso all’ultimo grado di giudizio dello sport italiano e cioè il Collegio di Garanzia del Coni.