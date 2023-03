Serie C, Novellino è il nuovo allenatore della Juve Stabia

Dopo l’ennesimo stop contro il Latina per 3-1 subito in casa, la Juve Stabia ha deciso di esonerare Sandro Pochesci che non è riuscito a risollevare l’ambiente campano. Al suo posto la dirigenza ha deciso di puntare tutto su Walter Novellino, a cui verrà richiesto almeno il piazzamento ai playoff di Serie C, prestando una certa attenzione anche alla zona playout distante solo sei punti. Con un comunicato ufficiale il club di Castellamare di Stabia ha annotato l’arrivo di Novellino in panchina. Questo il comunicato ufficiale: “La S.S. Juve Stabia comunica “di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Walter Alfredo Novellino“. Per il tecnico si tratta di un ritorno in Campania ed alla Juve Stabia che aveva puntato su di lui anche nella scorsa stagione.