Serie C, Girone C: vincono Avellino e Crotone. Il Potenza riacciuffa la Casertana

Sono arrivati anche i verdetti della serata di domenica per quanto riguarda il Girone C della Lega Pro. Le partite serali vedevano un Crotone che doveva assolutamente vincere contro il Sorrento. Gli squali hanno mantenuto l’obbligo sportivo grazie ad un gol al 26esimo del primo tempo di Gomez. In un match in cui il Sorrento è uscito solo nella seconda parte di ripresa, il Crotone è riuscito a mantenere il minimo vantaggio sino alla fine, anche grazie all’espulsione di Panelli. Esce vittorioso anche l’Avellino che in casa rifila nella ripresa un poker al Monopoli, nonostante un buon primo tempo degli ospiti. Nella ripresa si scatenano i padroni di casa con un super Patierno, un grande destro di Sgarbi ed Armellino. Pari per 1-1 fra Potenza e Casertana: all’iniziale vantaggio di Alessio Curcio, è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Caturano. Dopo l’interruzione del match per circa mezzora a causa del blackout del sistemazione di illuminazione, la Virtus Francavilla conduce per una rete a zero contro il Messina. Rete di Artistico.