Serie C, Girone C: il Taranto vince e lancia l’affondo ai piani alti della classifica. Colpo Foggia a Catania

Colpo del Taranto che pregusta un posto nei quartieri alti della classifica del Girone C. La squadra di Eziolino di Capuano si procura una vittoria che vale oro, in trasferta, sul campo del Monterosi per 3-2. In un match equilibrato, è stata l’esperienza della squadra di Capuano che nei momenti cruciali della partita è stata cinica e concreta: all’ottavo è Fabbro a portare in avanti gli ospiti. La reazione del Monterosi non si fa attendere e al decimo Palazzino sigla l’1-1. Prima della fine del primo tempo è di nuovo vantaggio del Taranto con Antonini di testa. Nella ripresa il Monterosi viene fuori, ma Capuano pesca bene dalla panchina: Kanoute al 66esimo sigla una perla che vale l’1-3. Serve a poco il gol del 2-3 di Parlati.

Il Taranto sale a 7 punti con una gara in meno ed inizia a vedere le zone nobili della classifica. Zone nobili in cui ubica invece il Latina di Di Donato che corre e va veloce: rotondo 0-3 in casa del Giugliano, siglato da Rocchi, Fabbrizi e Felli che valgono il primo posto in classifica a pari merito con la Juve Stabia, fermata dallo 0-0 contro l’Audace Cerignola.

Il big match della giornata fra Catania e Foggia se lo aggiudica la squadra ospite che nel secondo tempo che, oggettivamente, ha fatto di più. Il Catania dopo un primo tempo buono in cui ha relegato i rossoneri in difesa, nel secondo tempo via via ha perso la luce della fantasia e del colpo da mettere in atto. Colpo che invece ha messo in atto Martini che, al 66esimo, ha pescato da fuori area l’angolino basso infilando il portiere dei siciliani e Tonin in contropiede manda in paradiso i Diavoli foggiani. Stop brusco per i rossazzurri che adesso potrebbero decidere di mettere in discussione il proprio allenatore.

Colpo esterno anche del Benevento che, grazie al gol di bomber Ferrante nel primo tempo, si è aggiudicato i tre punti sul campo del neo promosso Brindisi. Cade, invece, la Turris in casa contro il Picerno: una tripletta di Murano fa passare il Picerno a Torre del Greco. Solo per le statistiche vale il gol, del momentaneo 1-1 firmato da Cocetta.