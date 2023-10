Serie C Girone B 2023/24: al Cesena il big match contro la Carrarese il Perugia passa contro l’Entella

Il Cesena passa soffrendo con la Carrarese al termine di un match equilibrato in cui i padroni di casa hanno fatto benissimo nel primo tempo con un super Kargbo e si prende la seconda piazza della classifica del Girone B del campionato di Serie C. Il primo tempo vede un super Cesena che, corto e in continuo pressing, ha messo in difficoltà la Carrarese. Al 14esimo è Kargbo che mette a segno il gol del vantaggio. All’intervallo si va al riposo sul minimo vantaggio dei bianconeri che al rientro con una bellezza ancora del solito Kargbo vanno sul 2-0. Nel finale la Carrarese tenta di rimettere la partita in bilico e ci riescono: al 81esimo è Di Gennaro il gol del 2-1. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per l’espulsione di Hraiech per doppio giallo che fa stare fino all’ultimo i padroni di casa con il batticuore. Il Cesena passa alla fine e si prende tre punti d’oro.

Negli altri match di giornata, vince il Perugia che si mette al terzo posto in classifica grazie alla vittoria contro l’Entella per 2 reti ad una. Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa che vanno sul doppio vantaggio in dieci minuti con i gol realizzati da Seghetti e Santoro. Al 36esimo arriva il gol che accorcia le distanze di Tascone. Nel secondo tempo gli umbri amministrano il vantaggio senza soffrire clamorosamente. Negli altri match del Girone B pari fra Vis Pesaro e Pineto: per i padroni di casa gol di Zagnoni che risponde al vantaggio iniziale del Pineto firmato da Teraschi. Vittoria, invece, nel finale per l’Arezzo che passa sul Gubbio con il gol firmato all’88esimo da Guccione.