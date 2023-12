Serie C 2023/24: il Lumezzane batte un colpo contro l’Albinoleffe. 0-0 fra Pro Patria e Pro Sesto

Il Lumezzane batte un colpo e passa sull’Albinoleffe, prendendosi tre punti importanti e vitali per arricchire le ambizioni e i sogni playoff da parte della squadra di casa. In un primo temp equilibrato e senza particolari acuti, i padroni di casa passano nel finale di tempo con il gol di Gerbi che approfitta di un passaggio illuminante di Pisano e mette la palla in porta.

Nella seconda parte di partita, l’Albinoleffe entra in campo con un altro piglio per cercare di raggiungere il gol del pareggio. Pari che arriva al 65esimo minuto quando gli ospiti si guadagnano il rigore. Dal dischetto si presenta Arrighini che prima si fa ipnotizzare da Filigheddu, ma sulla ribattuta è lesto a mettere la palla del pareggio. La partita per i padroni di casa sembra complicarsi dopo che la Lumezzane rimane in 10 uomini per espulsione di Cannavò. Sembra perchè nel finale arrivano due acuti decisivi per i padroni di casa: al 76esimo Pisano mette la palla dentro con un grandissimo colpo di testa che porta avanti la Lumezzane. Nel finale arriva il sigillo del match firmato da Calì. Nell’altro match delle 14.00 spompo oareggio, 0-0, fra Pro Patria e Pro Sesto.