Serie C 2023/24, il Gubbio passa nel match contro l’Olbia: decide Bulevardi

Nella sfida delle 16.15 del Girone B di Lega Pro fra Gubbio ed Olbia hanno avuto ragione i padroni di casa al termine di un match equilibrato. Il primo tempo passa in rassegna con poche occasioni e con entrambe le squadre che hanno pensato più a difendersi e a studiarsi che ad attaccare e ad offendere.

Nel secondo tempo è il Gubbio che possiede il pallino del gioco con i padroni di casa che cercano di forzare per trovare il gol del vantaggio. L’Olbia però si chiude bene e con Ragatzu a volte riparte anche bene, ma imprecisa sotto porta. Al 72esimo è una giocata che sblocca la partita: la botta da fuori di Bulevardi che spezza l’equilibrio e fa passare il Gubbio. L’Olbia non riesce a reagire nel finale per portare la partita in parità e così vanno al Gubbio tre punti pesantissimi in ottica futura.