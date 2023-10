Salernitana, Dia: “Sono contento, dobbiamo continuare a lavorare”

L’attaccante della Salernitana Boulaye Dia commenta il 2-2 della squadra contro il Cagliari, risultato ottenuto proprio grazie alla sua doppietta: “Sono tornato e sono molto contento per quello che siamo riusciti a fare oggi. Sono molto felice di aver segnato davanti al nostro pubblico dopo un periodo difficile per me, ma dobbiamo impegnarci per uscire fuori da un periodo non semplice. Con Inzaghi abbiamo parlato tanto, ma dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi“.