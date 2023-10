Serie C 2023/2024: rimpianto Juventus U23, il Gubbio pareggia con l’uomo in meno

Finisce 1-1 la partita del Barbetti Gubbio-Juventus U23. A Guerra risponde Spina, con il Gubbio che riesce a pareggiare la partita con un uomo in meno e a portare a casa un punto insperato. Grandi rimpianti per gli ospiti che non sfruttano l’uomo e il gol di vantaggio facendosi rimontare nel secondo tempo.

Primo tempo movimentato al Barbetti con le più grandi palle gol della partita sui piedi di Luis Hasa, centrocampista della Juventus NG, che sfiora il gol in due occasioni. Prima con una punizione dal limite dell’area di rigore col pallone che termina a lato di un soffio e poi con una conclusione da centrocampo finita alta di pochissimo con Vettorel fuori dai pali ormai battuto. Al 40’ minuto arriva l’episodio di svolta della partita. Casolari interviene duramente su Guerra, intervento che gli costa la seconda ammonizione e la conseguente espulsione, lasciando i suoi in dieci uomini. Ospiti che approfittano subito dell’uomo in più trovando il gol con Simone Guerra, che al termine di un’azione bellissima portata avanti assieme a Nonge e Mbangula, si presenta davanti al portiere e insacca.

Seconda frazione in cui succede di tutto. Gubbio che nonostante l’inferioritá numerica trova il gol del pareggio all’ora di gioco grazie a Marco Spina che a seguito di un assist al bacio di Chierico, si presenta davanti a Daffara e pareggia la partita. A dieci dalla fine Turicchia sfiora il nuovo vantaggio per la Juve NG con un colpo di testa da pochi passi che viene neutralizzato da Vettorel. Nei minuti finali Comenencia, subentrato a partita in corso, viene espulso per un fallo di reazione dopo che pochi minuti prima si era fatto ammonire per simulazione, ristabilendo la parità numerica. Nel recupero a seguito di una ripartenza, Frey con un tiro violentissimo sfiora il clamoroso gol vittoria per il Gubbio.