Serie C 2023/2024, Torres sempre più in vetta: espugnato l’Adriatico, Pescara ko

La Torres espugna l’Adriatico battendo il Pescara 1-2 e si aggiudica lo scontro di vertice del girone B della Serie C. Si decide tutto intorno all’ora di gioco, quando gli ospiti prima trovano il vantaggio con Scotto e dopo pochi minuti raddoppiano in contropiede con Ruocco indirizzando la gara. I padroni di casa però non si arrendono e accorciano immediatamente le distanze con Merola. Il Pescara proverà a pareggiare la partita colpendo anche due legni non riuscendo ad evitare la sconfitta, la prima in stagione davanti ai propri tifosi.

Match che sin da subito fa pregustare una serata di calcio scintillante. Studio iniziale seguito da ritmo alto e intensità da una parte e dall’altra con i portieri che devono fare gli straordinari per evitare lo svantaggio. Plizzari si supera in un paio di occasioni su Scotto con Zaccagno che dall’altra parte risponde al collega tra i pali immolandosi sulla conclusione in area di Cuppone. Prima frazione che termina in parità.

Nel secondo tempo, verso l’ora di gioco, esplode definitivamente la partita. La Torres trova il gol di vantaggio con Scotto che ribadisce a rete sotto porta dopo due miracoli di Plizzari. Il raddoppio arriva poco dopo con Ruocco che lanciato a rete da Fischnaller supera il portiere pescarese e appoggia in rete. Il Pescara trova la forza di rispondere accorciando le distanze grazie al gol in allungo di Merola, che riesce a toccare il pallone sul cross dalla trequarti di Squizzato. Dopo il gol del 1-2, la squadra di casa produce il massimo sforzo alla ricerca del pari colpendo due legni prima con Moruzzi poi con Cangiano. Nel finale il Pescara non riesce più a rendersi pericoloso con la Torres che porta a casa lo scontro al vertice.