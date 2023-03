Serie C 2022/2023: il Potenza dilaga con la Juve Stabia, 2-2 tra Taranto e Avellino

Dilaga il Potenza sulla Juve Stabia, con i lucani che avevano bisogno come il pane di un successo per quanto riguarda la corsa ai play-off di Serie C. I rossoblù battono la Juve Stabia per 5-2 e si portano a quota 44 punti in classifica (9 vittorie, 17 pareggi, 8 sconfitte), ottavi a +1 sull’11esimo posto, il primo di quelli che non regala il sogno di salire in Serie B. Talia al 6′ e Caturano al 26′: il match ha già preso la piega del Potenza (2-0), poi l’espulsione di Pandolfi che ha semplificato le cose ancora di più. E nulla importa se si è andati all’intervallo sul 2-1 (Altobelli al 45′), perché nella seconda frazione è stato un completo monologo dei padroni di casa, che hanno segnato a ripetizione e, volando sul 5-1 (Volpe al 55′, Steffe al 69′, Verrengia al 78′), hanno portato a casa il successo per 5-2 (D’Agostino all’87’).

È 2-2, invece, tra Taranto e Avellino, due squadre che non saranno certo soddisfatte di questo punticino ottenuto nella 34esima giornata di Serie C. I campani sono ora 11esimi a quota 43: è pari merito con Latina e Giugliano, ma in questo momento sarebbero loro fuori dai play-off a causa della sfavorevole classifica avulsa. I pugliesi, invece, passati due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Tommasini (18′ e 61′), si sono fatti riprendere dalle reti di D’Angelo al 40′ e di Matera al 78′: adesso sono 13esimi a -2 dai play-off e a +5 sui play-out. Nelle altre gare di giornata in Serie C, sorridono Monterosi (2-1 sul Foggia), Giugliano (4-3 sull’Andria) e Turris (3-0 sul Messina). 0-0 tra Picerno e Gelbison, 2-2 tra Latina e Crotone, 1-1 tra Viterbese e Cerignola.