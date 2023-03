Inter in lutto: morto a 26 anni dirigente giovanili in incidente stradale

Il mondo dell’Inter è in lutto per la perdita del dirigente Alessandro Dallatorre , uomo dalla grandi capacità soprattutto nel mondo del calcio giovanile. Dallatorre ha perso la vita dopo un tragico incidente stradale nella notte fra venerdì 24 marzo e sabato 25 marzo. La famiglia del dirigente, laureato in Scienze Politiche, è stata sconvolta nella notte dalla notizia. Dallatorre era un dirigente accompagnatore che lavorava nel mondo nerazzurro esclusivamente nel mondo del settore giovanile.

L’Inter ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane con una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari“. Inoltre, la società di Appiano Gentile ha deciso di sospendere tutte le attività sportive della pre agonistica maschile e femminile previste oggi. Domani, invece, in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell’amichevole Inter U16-Parma U16, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio delle gare e le squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio.