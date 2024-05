Venezia, Vanoli: “Palermo senza nulla da perdere, servirà una grande prova”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha presentato la gara contro il Palermo: “Abbiamo recuperato in fretta dopo la grande prestazione del Barbera, anche grazie all’aspetto emotivo. Stiamo bene, ma dovremo scendere in campo con la voglia di vincere: servirà la spinta del nostro pubblico e una grande prova per battere una squadra forte. Come ha detto il loro allenatore, verranno qui per fare un’impresa. Non hanno nulla da perdere, quindi dovremo raddoppiare l’attenzione ed evitare sbandamenti. Non voglio che la squadra pensi al risultato dell’andata: il ritorno è una gara completamente diversa“.

Vanoli ha poi aggiunto: “Sono certo che i miei giocatori daranno il 110%. Dovremo stare attenti anche perché Mignani ha già vissuto i playoff col Bari e sa come gestire bene determinati momenti. Il +14 della stagione regolare non conta perché si riparte da zero. Dovremo gestire le emozioni davanti ai nostri tifosi e giocare con equilibrio. Basta un attimo per indirizzare la gara in un certo modo“.