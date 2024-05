Venezia, Vanoli: “Non vogliamo gestire i risultati, la squadra ha capito cosa volessi da loro”

Il tecnico del Venezia, Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match del Penzo, vinto per 2-1 dal Venezia sul Palermo e che significa accesso alle finali per i lagunari: “Avevo detto alla vigilia che non siamo un tipo di squadra che specula sul risultato precedente, se ci fossimo accontentati di gestire credo che avremmo avuto un bel po’ di problemi. Per fortuna i ragazzi hanno capito benissimo cosa volessi da loro e l’interpretazione della gara è stata corretta. Nei primi 20 minuti ho visto un Venezia bello, spettacolare, in grado di pressare alto, di cambiare gioco con facilità e di andare al tiro in diverse circostanze. Nella ripresa ci siamo abbassati un pochino e il Palermo ha fatto emergere quelle qualità che conoscevamo, ma ritengo che abbiamo meritato questa finale. Dobbiamo goderci il momento, da domani mattina riprenderemo a lavorare in vista della finale e in attesa di conoscere il nostro avversario”.

Vanoli dichiara di volersi gustare l’altra semifinale, cercando di trovare eventuali spunti per preparare al meglio la doppia sfida per la promozione: “Guarderò con serenità Cremonese-Catanzaro, due compagini forti e che giocano un bel calcio. Soprattutto il Catanzaro è stata una bella sorpresa. Niente gol per Pohjanpalo? Questo conferma che abbiamo un organico di spessore, tutti si sentono protagonisti e hanno voglia di mettersi a disposizione. L’idea del collettivo è sempre prevalente”.