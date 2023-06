Ternana, Tagliavento nuovo amministratore unico: “Responsabilità da subito più pressanti”

La Ternana ha scelto il suo nuovo amministratore unico, si tratta dell’ex arbitro Paolo Tagliavento, che prende il posto di Stefano Bandecchi, dimessosi dalla carica di presidente per incompatibilità con la sua nuova carica di Sindaco della città umbra. Tagliavento si è detto soddisfatto per questo ulteriore attestato di fiducia: “Sono contento perché questo conferma la fiducia che viene riposta nei miei confronti. Adesso le responsabilità diventano sin da subiti più pressanti, ma la cosa migliore per me è dedicarmi al lavoro. Agirò con la mentalità e il modus operandi che ho messo in atto nel corso della vicepresidenza”.