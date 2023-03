Ternana, Lucarelli: “Nessun senso di rivincita, voglio solo dare il mio contributo”

Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Ternana. Tornato sulla panchina delle Fere dopo la breve parentesi Andreazzoli, il tecnico livornese ha condiviso le sue sensazioni: “Non c’è un senso di rivincita. Voglio semplicemente dare il mio contributo nel tentativo di raggiungere gli obiettivi di inizio anno. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti di una società e una città che sono entrate nel mio cuore“.

Lucarelli ha poi parlato del presidente Bandecchi: “Lo conosco bene e so quanto tiene alla squadra. Allo stesso tempo credo di essere in grado di interpretare il pensiero della curva. Al momento chiedo di congelare la situazione per il bene della squadra. Tutto potrà appianarsi con buona volontà e risultati“. “La partita di domenica contro il Benevento può diventare spartiacque, tutto è ancora possibile” ha concluso il tecnico degli umbri.