Ternana: l’ex presidente Bandecchi non siederà in panchina nella gara contro la Reggiana

La Ternana Calcio ha comunicato che l’ex presidente rossoverde e attuale sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, non siederà in panchina in occasione della gara con la Reggiana, in programma sabato 30 settembre alle 16.15. Il primo cittadino sarà comunque al fianco della squadra e di tutta la società per offrire il proprio, gradito sostegno, in questo momento delicato dal quale, siamo certi, i ragazzi in campo sapranno uscire alla grande”, il comunicato del club.