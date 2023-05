Sudtirol-Reggina in tv: data, orario e diretta streaming spareggio Playoff Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Sudtirol-Reggina, match valevole per lo spareggio dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Grande occasione per entrambe le squadre, determinate a proseguire il loro cammino e raggiungere il Bari in semifinale. Difficile sbilanciarsi in un pronostico dato che il Sudtirol ha occupato a lungo le posizioni di vertice e proprio all’ultima giornata è scivolato al sesto posto. Discorso simile per la Reggina, che dopo un ottimo campionato è calato nel finale complice la penalizzazione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 maggio alle ore 21:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B