Mondiale U20, l’Italia in cerca del pass per gli ottavi: bisogna battere la Repubblica Dominicana

L’Italia dopo la brillante prestazione contro il Brasile con un super Casadei e dopo la sconfitta contro la Nigeria non ha perso nessuna speranza per centrare il passaggio agli ottavi di finale della competizione della Coppa del Mondo. Il prossimo test sarà quello decisivo, in cui non possono essere ammessi passi falsi: infatti, contro la Repubblica Dominicana ci sarà solo un risultato da centrare, ossia la vittoria. Per gli azzurri non solo la vittoria, ma anche l’importanza di realizzare il più alto numero di reti per cercare di avvicinare soprattutto il Brasile e la Nigeria nella differenza reti per acquisire la migliore posizione possibile. Infatti, la differenza reti è il primo criterio per stabilire la posizione nella classifica finale del girone in caso di pari punti in testa al girone (seguono gol segnati e poi situazione disciplinare): una contemporanea vittoria dell’Italia e del Brasile porterebbe tre squadre ad occupare la prima piazza con 6 punti.

Queste le parole di Sebastiano Despalches :”Dovremo dimenticare la partita con la Nigeria, recuperare energie mentali ed affrontare il match di domani mettendo la stessa grinta con cui abbiamo battuto il Brasile. L’esordio è stata una grande emozione. L’esordio vittorioso con il Brasile non lo dimenticherò mai: 35.000 spettatori a fare il tifo per noi, 3-0 alla fine del primo tempo con il Brasile, sembrava un sogno. Ecco, questa è la concentrazione che dobbiamo tenere domani: così, possiamo battercela con chiunque”