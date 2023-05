Sudtirol-Genoa 0-0, Gilardino: “Un punto fondamentale per continuare a sognare”

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, al termine della sfida del Druso valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023 pareggiata 0-0 contro il Sudtirol, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Finale concitato, ma ci può stare. Secondo me su Ekuban c’era rigore e per questo gli animi si sono scaldati, così l’arbitro ha espulso me e Bisoli. Non voglio parlare di questo, dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Abbiamo conquistato un punto fondamentale per continuare a sognare. Non abbiamo creato molte occasioni perché la partita è stata scorbutica. I miei ragazzi hanno lanciato un segnale forte, adesso pensiamo all’Ascoli. Una gara che dobbiamo approcciare nel migliore dei modi e con umiltà”.