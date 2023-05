Sudtirol-Genoa 0-0, Bisoli: “Bella prestazione contro una squadra che andrà in Serie A”

L’allenatore del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli, dopo il pareggio a reti bianche nel match della trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023 contro il Genoa, è stato intervistato da Sky Sport: “Siamo stati in grado di fare una grandissima partita, costruendo almeno cinque chiare occasioni da gol. Abbiamo sofferto soltanto nei minuti finali. Abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra che nel prossimo turno andrà in Serie A. Sono contento per Gilardino, è un ragazzo molto umile. La sua squadra si difende bene e questo fa la differenza, quindi merita la promozione in Serie A. Espulsione? Ho problemi solo quando mi dicono di stare zitto”.