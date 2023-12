Sudtirol-Como, Masiello ammonito al 92′: salterà la trasferta di Bari per squalifica

Andrea Masiello rinvia ulteriormente l’appuntamento con il suo passato. Il difensore del Sudtirol ha infatti ricevuto un cartellino giallo al minuto 92 del match contro il Como e, in quanto diffidato, salterà la prossima partita per squalifica. Niente ritorno a Bari dunque per il classe 1986, che già lo scorso anno fu costretto a rinunciare alla trasferta in Puglia per ragioni di sicurezza. Masiello è infatti tuttora pesantemente contestato dai suoi ex tifosi per il coinvolgimento nel caso scommesse e in particolare per l’autogol che decise nel maggio 2011 il derby contro il Lecce.