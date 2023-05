Sudtirol, Bisoli: “Abbiamo fatto un capolavoro, contro il Bari servirà un altro piccolo miracolo”

“Ho un gruppo di ragazzi stupendo, ho trovato un ambiente fantastico nel quale abbiamo fatto un capolavoro, ma non ci accontentiamo”, esordisce così mister Bisoli, tecnico del Sudtirol che questa sera battendo per 1-0 la Reggina, si è aggiudicata l’accesso alle semifinali dei playoff di Serie B 2022/23. “Il Bari sarà un ostico avversario, ma anche loro troveranno pane per i loro denti, noi non molliamo mai. Tutto ora è ancora più bello da giocare. Lunedì torneremo in campo e cercheremo di fare un altro piccolo miracolo”.