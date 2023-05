Sudtirol-Bari in tv: data, orario e diretta streaming semifinali Playoff Serie B 2022/2023

Le date, gli orari, la diretta tv e streaming delle sfide tra Sudtirol e Bari, valevoli per le semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sarà una sfida andata e ritorno, in cui le due formazioni daranno il tutto per tutto per approdare ad una finale tanto sperata. Entrambe sono determinate a salire nella massima serie. La partita d’andata andrà in scena nella giornata di lunedì 29 maggio alle ore 20:30 allo Stadio Druso, mentre il ritorno si giocherà venerdì 2 giugno al San Nicola di Bari, sempre alle 20:30. Le dirette televisive saranno affidate a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo, HelbizLive e Now.

SITO SERIE B